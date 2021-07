Chipbedrijven bovenaan in hogere AEX, Signify zakt na cijfers

De Amsterdamse AEX-index heeft vrijdag de opmars voortgezet onder aanvoering van de chipbedrijven ASMI, ASML en Besi. Signify werd daarentegen flink lager gezet na een tegenvallend kwartaalbericht. Het verlichtingsbedrijf zag het herstel uit de coronacrisis aan kracht winnen, maar kampte met moeilijkheden in de leveringsketen. Ook beursintermediair Flow Traders, die de kwartaalwinst zag terugvallen, moest het ontgelden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent in de plus op 747,20 punten en heeft daarmee de psychologische grens van 750 punten weer in het vizier. De MidKap steeg 1,2 procent tot 1050,95 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1 procent. Londen klom 0,8 procent na een onverwachte stijging van de Britse winkelverkopen. De Britten gaven in juni meer geld uit aan bijvoorbeeld eten en drinken vanwege het EK voetbal.

Chipmachinemaker ASML (plus 2,7 procent) zette de opmars voort na de sterke kwartaalcijfers eerder deze week en bereikte de hoogste koers ooit. ASMI en Besi, die volgende week met resultaten komen, stegen 3,1 en 2,5 procent. Ook staalproducent ArcelorMittal maakte deel uit van de kopgroep in de AEX met een winst van 2,8 procent.

Signify was met een min van 6 procent de grote verliezer bij de hoofdbedrijven. De voormalige lampendivisie van Philips zag de omzet in het tweede kwartaal groeien en slaagde er ook in de winstmarge wat op te krikken. Volgens analisten van Morgan Stanley en Citi vielen de resultaten echter tegen. Ondanks de problemen in de leveringsketen kijkt Signify wel met vertrouwen uit naar de tweede jaarhelft en blijven de financiƫle verwachtingen voor het hele jaar staan.

In de MidKap sloot Flow Traders de rij met een min van 5,5 procent. De beursintermediair, die profiteert van grote schommelingen op beurzen, zag de winst dalen doordat het in het tweede kwartaal weer een stuk rustiger was op de aandelenmarkten. Basic-Fit klom 2,5 procent. De omzet van de fitnessketen stond in de eerste jaarhelft flink onder druk als gevolg van de coronacrisis, maar het aantal abonnees nam wel toe na de heropening van de sportscholen.

In Londen won Vodafone 2,7 procent. Het Britse telecomconcern boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. De Franse maker van auto-onderdelen Valeo steeg bijna 9 procent in Parijs dankzij beter dan verwachte tweedekwartaalcijfers. De Duitse autobouwer Daimler profiteerde van een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux en won 3,9 procent in Frankfurt.

De euro was 1,1767 dollar waard, tegenover 1,1774 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 71,95 dollar. Brentolie daalde ook 0,1 procent in prijs, tot 73,74 dollar per vat.