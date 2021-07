Federal Reserve komt met besluit over monetair beleid

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, komt woensdag na een tweedaagse vergadering met zijn besluit over het monetair beleid. Naar verwachting handhaaft de Fed zijn huidige opkoopprogramma’s van obligaties en de renteniveaus om de economie te blijven stimuleren. De aandacht op de financiële markten zal vooral uitgaan naar de toelichting van voorzitter Jerome Powell en opmerkingen over het toekomstige beleid van de centrale bank en de hoge inflatie in de Verenigde Staten.

Bij de vergadering in juni gaf de Fed aan dat de eerste rentestappen nu worden verwacht in 2023, wat sneller is dan de centrale bank eerder had verwacht. Powell zei later in het Congres dat de Fed voorlopig nog niet over zal gaan tot het afbouwen van de steunprogramma’s omdat de arbeidsmarkt in de VS nog niet voldoende is hersteld van de coronacrisis. Dat zorgde voor geruststelling op de aandelenmarkten.

Eerder deze maand zei de Amerikaanse president Joe Biden nog dat hij de oplopende inflatie als een tijdelijk verschijnsel ziet. Daarmee deelt hij die mening met de beleidsmakers van de Fed. Ook sprak Biden zijn vertrouwen uit in het beleid van de centrale bank.