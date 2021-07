Snel groeiend Wehkamp neemt kinderwebwinkel kleertjes.com over

Webwinkel Wehkamp neemt kleertjes.com over, een van de grotere webwinkels voor kinderkleding in Nederland. Wehkamp is door de toegenomen populariteit van online winkelen het afgelopen jaar al hard gegroeid, maar blijft kijken naar verdere groeimogelijkheden. Topman Graham Harris sluit andere overnames en samenwerkingen in de toekomst dan ook niet uit.

Bij kleertjes.com werken ongeveer vierhonderd mensen. Bij de overname, waarover een voorlopige overeenkomst is gesloten, zullen geen banen verloren gaan en de twee locaties, het distributiecentrum in ‘s-Heerenberg en het kantoor in Hilversum, blijven bestaan. Kleertjes.com zal een aparte website blijven, wel gaat Wehkamp in de toekomst eigen assortiment toevoegen. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.

De omzet van Wehkamp steeg het afgelopen boekjaar, dat begin april eindigde, naar 729,5 miljoen euro. Dat is ruim een vijfde meer dan de bijna 597 miljoen euro omzet van een jaar eerder. De brutowinst steeg daarbij tot 57 miljoen euro, van ruim 16 miljoen euro in het voorgaande jaar. Wehkamp telt inmiddels 2,5 miljoen klanten. Dat is bijna een vijfde meer ten opzichte van vorig jaar.

Wehkamp richt zich al enkele jaren meer op wonen en familie, vertelt topman Harris. “Het winkellandschap is structureel veranderd. Online is door de pandemie versneld en dat blijft zo.” In de categorie wonen (inclusief tuin) lukte het zijn bedrijf om 40 procent groei te laten zien. Bij schoonheidsproducten en kindermode ging het om bijna een verdubbeling. En volgens de topman was in de maanden april tot en met juni van dit jaar sprake van aanhoudende sterke resultaten bij Wehkamp.

Behalve de verschuiving naar online door de pandemie, helpen samenwerkingen met andere merken en bekende personen, zoals HEMA en tv-kok Miljuschka Witzenhausen, ook mee. Wehkamp zegt de afgelopen jaren daarnaast veel te hebben geïnvesteerd in technologie, automatisering en infrastructuur. Wehkamp wil later dit jaar bijvoorbeeld ook bezorging op de dag van bestelling mogelijk maken. Daarvoor werkt Wehkamp samen met bezorgpartner DHL.

Verstoringen in de internationale scheepvaart zorgden recent wel voor vertragingen bij de levering van sommige producten, zoals tuinmeubelen. Die werden door een wereldwijd containertekort dat door de pandemie ontstond, later bezorgd. Waarschijnlijk houdt deze situatie nog even aan. Topman Harris verwacht dat de leveringsproblemen in de meubeltak tijdens de feestdagen aan het einde van het jaar nog niet opgelost zijn. De modetak, het belangrijkste onderdeel van Wehkamp, heeft geen problemen. Harris verwacht dat de vraag in de categorie damesmode zal aantrekken na de pandemie.