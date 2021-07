Techbedrijven leiden AEX naar forse winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een forse winst de handel uitgegaan. Vooral technologiebedrijven in de AEX eindigden hoger. Tankopslagbedrijf Vopak was juist een opvallende verliezer na publicatie van de kwartaalcijfers.

De AEX eindigde 1,4 procent hoger op 747,66 punten. Techinvesteerder Prosus leidde de hoofdfondsen met een winst van 6,6 procent. Tijdens eerdere handelssessies werd het aandeel juist veel minder waard wegens zorgen over acties van de Chinese staat tegen internetbedrijven als Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft.

Andere sterke stijgers waren chiptoeleverancier Besi (plus 4,7 procent), die dinsdag met cijfers kwam, en chipmachinefabrikant ASML (plus 3,1 procent).

Branchegenoot ASMI boog een eerder verlies om in een winst van 0,5 procent. De chiptoeleverancier zag de orderontvangst in het tweede kwartaal stijgen naar een nieuw recordniveau dankzij het wereldwijde chiptekort. Volgens topman Benjamin Loh haalden klanten wel orders naar voren die eigenlijk in het derde kwartaal zouden binnenkomen.

De MidKap ging 0,3 procent vooruit tot 1056,30 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1 procent.

Vopak was de grote verliezer in de Amsterdamse MidKap met een min van bijna 6 procent. De winst van het tankopslagbedrijf stond onder druk in het tweede kwartaal en de opslagtanks waren iets minder gevuld dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Ook moest Vopak een voorziening nemen van bijna 70 miljoen euro voor een terminal in Panama vanwege de verslechterde omstandigheden in dat gebied.

In Londen steeg Barclays 2 procent. De Britse bank boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en gaat zijn aandeelhouders weer belonen met dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen. Deutsche Bank verloor 1 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland zag de winst in het tweede kwartaal sterk stijgen, maar de omzet bij de belangrijke investeringstak nam af. Kering won 3,7 procent in Parijs. Het Franse luxegoederenconcern zag de verkopen van modemerk Gucci terugkeren tot het niveau van voor de coronapandemie.

De euro was 1,1810 dollar waard, tegen 1,1829 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 72,18 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 74,77 dollar per vat.