Damrak maakt zich op voor drukke cijferdag

Beleggers maken zich donderdag op voor een drukke cijferdag. Op het Damrak openden onder meer de grote AEX-bedrijven ArcelorMittal en Shell de boeken. Ook advies- en ingenieursbureau Arcadis en bodemonderzoeker Fugro kwamen met cijfers. Buiten het Damrak gaven grote Europese bedrijven als bierbrouwer AB InBev, vliegtuigbouwer Airbus, voedingsconcern Danone, autofabrikant Volkswagen en farmaceut AstraZeneca inzicht in de stand van zaken.

De markten verwerken daarnaast nog het besluit van de Federal Reserve (Fed). De Fed hield de rente ongewijzigd, maar ziet de grootste economie ter wereld wel dusdanig snel herstellen dat de doelen van het stimuleringsbeleid dichterbij komen. Centralebankpresident Jerome Powell verklaarde dat tijdens de beleidsvergadering is gesproken over het afbouwen van de obligatie-aankopen, maar verzekerde dat het nog een poos zal duren voordat de Fed de rente zal verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de zeer drukke dag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ gingen donderdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 3 procent dankzij een sterk herstel van de Chinese technologiebedrijven.

Olie- en gasconcern Shell boekte afgelopen kwartaal weer winst dankzij de hoge olieprijzen. In dezelfde periode een jaar eerder leed Shell nog een fors verlies doordat de olieprijzen hard werden geraakt door de coronapandemie. Om de aandeelhouders te belonen keert Shell meer dividend uit en gaat het concern voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Staalproducent ArcelorMittal boekte een flinke winst in het tweede kwartaal dankzij het economische herstel van de coronacrisis. Topman Aditya Mittal verwacht dat de vraag in de tweede jaarhelft verder zal toenemen. Om de aandeelhouders te belonen gaat het concern voor 2,2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Bodemonderzoeker Fugro wist in de eerste jaarhelft weer winst te boeken na een fors verlies in dezelfde periode een jaar eerder. Advies- en ingenieursbureau Arcadis zag de omzet en het resultaat stijgen in het afgelopen kwartaal en handhaafde de verwachtingen voor de komende jaren. Financieel dienstverlener Intertrust boekte meer omzet in het tweede kwartaal. De winstmarges stonden wel onder druk door een boete op de Kaaimaneilanden voor het niet nakomen van administratieve verplichtingen.

De euro was 1,1857 dollar waard, tegen 1,1810 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 72,76 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer, op 75,09 dollar per vat.