Italiaanse aanklagers in beroep tegen vrijspraak Shell en Eni

Italiaanse openbaar aanklagers en de Nigeriaanse staat gaan in beroep tegen de vrijspraak van Shell in een grote corruptiezaak. Dat bevestigt het olie- en gasconcern na berichtgeving van Reuters. Ook tegen de vrijspraak van Eni wordt beroep aangetekend.

Shell werd er samen met zijn Italiaanse branchegenoot Eni van beschuldigd smeergeld te hebben betaald toen de twee concerns het recht kregen om het Nigeriaanse olieveld OPL 245 te ontginnen. Voor die rechten telden de bedrijven 1,3 miljard euro neer. Volgens aanklagers werd van dat bedrag net geen 1,1 miljard euro doorgesluisd naar politici en tussenpersonen, maar de Italiaanse rechter vond dat daar geen bewijs voor was. Ook voormalige en huidige bestuurders van Shell en Eni werden vrijgesproken.

Shell heeft vertrouwen in de uitkomst van een hoger beroep, zo laat een woordvoerder schriftelijk weten. “We hebben altijd volgehouden dat de overeenkomst in 2011 legaal was en we zijn blij dat de rechtbank oordeelde dat er geen zaak was tegen Shell en zijn voormalige werknemers”, verklaart het Nederlands-Britse concern. “Integer handelen is fundamenteel voor onze waarden.”