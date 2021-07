Winkeliers zien verkopen opnieuw aantrekken

Winkels in Nederland hebben in juni hun verkopen opnieuw zien aantrekken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om een toename van 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met juni 2019 kwam de omzet van de detailhandel bijna 17 procent hoger uit.

Hiermee zijn de gemeten verkoopstijgingen wel ietsje minder sterk dan in mei. Daarbij speelt mee dat de verkopen in mei 2020, waarmee toen werd vergeleken, nog erg laag waren door corona. In juni vorig jaar krabbelden winkels juist op van de gevolgen van de eerste lockdown.

Kledingwinkels en verkopers van schoenen en lederwaren hebben afgelopen maand voor de vierde maand achter elkaar meer omgezet dan een jaar eerder. Hun omzet ligt eveneens weer boven het niveau van 2019. Ook de verkopen van meubelzaken, doe-het-zelfzaken, winkels in recreatieartikelen en drogisterijen waren hoger dan vorig jaar en het jaar ervoor. Elektronicawinkels en witgoedverkopers hebben wel minder omgezet dan in juni 2020, maar meer dan in juni 2019.

Verder komt naar voren uit de cijfers dat supermarkten 0,1 procent groei lieten zien. Zij verkochten vorig jaar in de eerste maanden van de coronapandemie al erg veel doordat er toen veel gehamsterd werd. Vandaar dat de toename op jaarbasis hier niet erg groot uitpakt. Speciaalzaken waren daarnaast goed voor een omzetplus van 1,5 procent.

Shoppen via het internet won door de virusuitbraak flink aan populariteit en lijkt almaar meer gedaan te worden. De online-omzet van de detailhandel lag vorige maand ruim 17 procent hoger dan in juni 2020. Pure webwinkels zagen hun verkopen met 15 procent toenemen en de online-omzet van zaken die ook fysieke winkels hebben, groeide met 20 procent.