Wirwar aan Europese coronaregels steekt KLM-baas Pieter Elbers

Het is goed dat de Nederlandse regering met de aanpassing van Europese reisadviezen voor duidelijkheid heeft gezorgd, maar binnen de Europese Unie is de eenheid in coronaregels nog ver te zoeken. Dat is vervelend voor vakantiegangers die deze zomer op reis willen en nadelig voor vliegmaatschappij KLM, vindt topman Pieter Elbers.

“In het ene land moet je wel een PCR-test doen, in het andere niet. Om het ene land in te mogen moet je wel gevaccineerd zijn maar voor het andere land niet”, zegt Elbers over de wirwar aan verschillende coronaregels die EU-lidstaten hanteren. “Aan het begin van de pandemie kon je dat nog begrijpen, want alles was nieuw. Maar nu hebben we een Europees vaccinatiebewijs. Laten we die andere regels dan ook op Europees niveau regelen.”

Den Haag besloot begin deze week de eigen reisadviezen voor de EU begrijpelijker te maken. In principe krijgt ieder land een ‘geel’ of ‘groen’ reisadvies, waardoor niet-noodzakelijke reizen zoals vakanties naar die bestemmingen weer kunnen. “Ik ben blij met deze stap, want het was eerst niet uit te leggen dat het ene Griekse eiland oranje was en het andere geel”, zegt Elbers. “Je kunt gerust stellen dat dit voor een forse toename in boekingen heeft gezorgd. Iedereen is aan vakantie toe.”

Voor KLM was het tweede kwartaal de periode waarin de weg naar herstel werd ingeslagen, na de zware klappen van de coronacrisis voor de luchtvaart. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij zag de omzet op jaarbasis ruim 72 procent stijgen tot 1,2 miljard euro maar leed nog altijd een operationeel verlies, dus voor aftrek van rentebetalingen en belastingen, van 185 miljoen euro. Dat is wel een verbetering van de min van 493 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Als ook afschrijvingen niet worden meegerekend bij het resultaat, boekte de Nederlandse kant van Air France-KLM zelfs een winst van 33 miljoen euro.

Elbers noemt de snelle en vaak pijnlijke kostenbesparingen van vorig jaar, waardoor zo’n 5500 banen verloren gingen bij KLM, als een van de redenen voor de verbeterde resultaten. Ondanks het herstel overlegt de Nederlandse regering nog altijd met de Europese Commissie over de voorwaarden voor nieuwe overheidssteun die de balans van het luchtvaartbedrijf moet versterken. Wanneer dat akkoord er zal zijn, kan Elbers niet zeggen. Wel hoopt en verwacht hij dat er binnen “afzienbare tijd” een Haags-Brusselse overeenkomst ligt.

Onlangs kwam de KLM-vlucht van Nederlandse sporters naar de Olympische Spelen in Japan negatief in het nieuws. Vijf sporters die later positief getest werden op corona, hadden dezelfde KLM-vlucht, wat de suggestie opwierp dat de besmettingen aan boord van het toestel plaatsvonden. Elbers benadrukt dat het lang niet zeker is dat dit zo is. “Enerzijds begrijp ik de suggestie, maar anderzijds geheel niet. Als we in de supermarkt zijn geweest en je test positief, zeggen we toch ook niet meteen dat dit in de supermarkt of door het supermarktpersoneel is gebeurd.” Elbers voegt daaraan toe dat hij het wel “ongelofelijk vervelend” vindt voor de Olympiërs.