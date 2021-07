Omvangrijke industrie China groeit minder sterk

De omvangrijke Chinese industrie is in juli minder sterk gegroeid dan een maand eerder. De industrie in China had onder meer te kampen met de hoge grondstofprijzen en in bepaalde delen van het land ook extreem weer, zoals overstromingen. Daarnaast speelden ook onderhoudswerkzaamheden aan machines een rol bij de minder sterke groei.

De inkoopmanagersindex van de Chinese overheid die de bedrijvigheid weergeeft, zakte in juli naar een stand van 50,4 van 50,9 in juni. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen hadden in doorsnee op een niveau van 50,8 gerekend.

De industrie in de tweede economie van de wereld heeft ook te maken met de chiptekorten en verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen. Daarnaast was er zwakte bij de export van China en werd de industrie geraakt door lokale uitbraken van het coronavirus waardoor productie werd ontregeld.

Peking maakte ook cijfers bekend over de dienstensector en de bouw. Hier was een lichte afzwakking van de groei te zien. Zo had de bouwsector last van hoge temperaturen, zware regenval en overstromingen.

De Chinese overheid zei dat de economie blijft groeien, maar wel in een minder sterk tempo dan voorheen. De regering heeft aangekondigd door te zullen gaan met het ondersteunen van de economie met fiscale en monetaire stimulering.