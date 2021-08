Beleggers zetten Allianz flink lager en duwen AEX naar record

Verzekeraar Allianz leverde maandag flink aan beurswaarde in op de Duitse beurs. Beleggers schrokken ervan dat Amerikaanse autoriteiten een onderzoek zijn gestart naar de vermogensbeheertak van het financiële concern. Nieuwe kwartaalresultaten van Heineken vielen wel goed bij beleggers en hielpen de Amsterdamse AEX-index aan een nieuw slotrecord. Verder viel onder meer het koersverloop van Air France-KLM op, dat flink herstelde van een zware verliesbeurt voor het weekend.

In Frankfurt kelderde Allianz bijna 8 procent. De autoriteiten zijn een onderzoek begonnen na een klacht van enkele pensioenfondsen in de Verenigde Staten. Zij klaagden vermogensbeheerder Allianz Global Investors aan voor het niet veiligstellen van hun investeringen tijdens de ineenstorting van de financiële markten aan het begin van de coronapandemie.

Aan het Damrak stond Heineken, dat 0,6 procent won, in de schijnwerpers. De bierbrouwer zag de omzet in de eerste jaarhelft flink stijgen als gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen, maar waarschuwde wel voor nieuwe coronabeperkingen in delen van de wereld en hogere grondstofprijzen. Heineken verwacht dan ook dat de resultaten over heel 2021 nog onder die van 2019 blijven.

De hoofdindex op Beursplein 5 steeg mede door de koerswinst van Heineken met 0,5 procent tot 758,22 punten. Eerder op de dag bereikte de graadmeter met 762,19 punten al de hoogste stand ooit. De AEX ging over een breed front omhoog, met als koploper het beweeglijke vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield dat 2,6 procent vooruit ging. De MidKap won 0,4 procent tot 1057,92 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent.

Air France-KLM kreeg er op zijn beurt 4 procent aan beurswaarde bij. Het aandeel daalde vrijdag nog 4,6 procent. Beleggers reageerden toen op het verlies van bijna 1,5 miljard euro dat de luchtvaartcombinatie leed in het tweede kwartaal. Het bedrijf presteerde desondanks beter dan alom verwacht en zag voor de belangrijke zomermaanden tekenen van herstel.

Elders in Europa trok Meggitt de aandacht, vanwege een koerssprong van bijna 57 procent in Londen. De Britse leverancier van onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart, defensie- en energiesector wordt overgenomen door zijn Amerikaanse branchegenoot Parker Hannifin voor omgerekend ruim 7 miljard euro.

De euro was 1,1875 dollar waard, tegen 1,1862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 4 procent goedkoper op 71,05 dollar. Brentolie daalde 3,5 procent in prijs tot 72,81 dollar per vat.