Ferrari verkoopt meer auto’s dan voor coronacrisis

Ferrari is in verkoopcijfers hersteld van de coronacrisis. Het afgelopen kwartaal verkocht de autobouwer 2685 voertuigen, een half procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Ook de resultaten van het Italiaanse sportwagenmerk waren een stuk beter.

De kwartaalomzet van Ferrari verdubbelde ten opzichte van vorig jaar naar ruim 1 miljard euro. Dat is in vergelijking met dezelfde periode in 2019 een stijging van 5 procent. De nettowinst steeg naar 206 miljoen euro, tegen 9 miljoen euro een jaar eerder.

Het automerk vond in juni een opvolger voor Louis Camilleri. De topbestuurder trad in december onverwacht af als hoogste baas van het bedrijf. Benedetto Vigna, die overkomt van chipmaker STMicroelectronics, krijgt de taak om Ferrari te leiden in het tijdperk van elektrisch rijden en andere technologische vernieuwingen.

Onder Camilleri was Ferrari nog gekant tegen de verschuiving naar elektrisch rijden. Zo liet hij analisten een maand voor zijn vertrek weten dat Ferrari waarschijnlijk nooit volledig elektrische auto’s zal maken. Inmiddels is het bedrijf dat wel van plan. Afgelopen april werd bekend dat de Italianen in 2025 een volledig elektrische Ferrari op de markt willen brengen.