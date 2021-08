Tandartsenpraktijken gaan op in grootste mondverzorger ter wereld

De Nederlandse tandartsenpraktijkgroep Curaeos, die vestigingen heeft door heel Europa, wordt overgenomen door het Duits-Zwitserse bedrijf Colosseum Dental Group. Curaeos zat in zwaar weer, onder meer door de coronacrisis en de lockdowns waardoor tandartspraktijken tijdelijk moesten sluiten. Als de overname rond is, ontstaat volgens de partijen de grootste organisatie op het gebied van mondverzorging ter wereld.

Curaeos heeft 186 praktijken. Het hoofdkantoor is in het Brabantse Oosterhout. Behalve in Nederland heeft de onderneming vestigingen in Duitsland, Denemarken, België en Italië. De Nederlandse praktijken werken nog veelal onder hun eigen naam, of behoren tot een merk van Curaeos zoals Samenwerkende Tandartsen.

“Patiënten zullen weinig van de overname merken, behalve dat we in de toekomst meer kunnen investeren in de praktijken”, legt een woordvoerder van Curaeos uit. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.

Curaeos kwam vorig jaar nog in de problemen door schulden. Volgens Het Financieele Dagblad moesten schuldeisers veel geld kwijtschelden en moest de toenmalige eigenaar, de Zweedse investeerder EQT Private Equity, tientallen miljoenen euro’s bijstorten.

De nieuwe eigenaar Colosseum is nu al actief in negen Europese landen en de Verenigde Staten. Na de overname zal het bedrijf in twaalf landen actief zijn met ruim achthonderd praktijken en meer dan 13.000 medewerkers. Het bedrijf zal dan een omzet hebben van ongeveer 1,5 miljard euro. Voor de overname moet nog formeel goedkeuring komen van toezichthouders.