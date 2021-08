Alibaba boekt weer winst na kwartaal met miljardenboete

Alibaba heeft in het tweede kwartaal een flinke winst geboekt. Een kwartaal eerder leed de grote Chinese webwinkel nog een zeldzaam verlies door een miljardenboete van de Chinese autoriteiten voor monopoliepraktijken. Het bedrijf groeide door en het aantal klanten steeg, dankzij het vele coronashoppen.

Alibaba verwacht dat de groei in Europa zal vertragen door een nieuwe belastingregel. Sinds 1 juli betalen klanten die iets bestellen buiten de Europese Unie namelijk ook btw op aankopen onder de 22 euro. Tot die datum gold nog een vrijstelling tot dat bedrag. Dat maakt een bestelling bij bijvoorbeeld AliExpress voor Nederlandse consumenten meestal 21 procent duurder. Voor onder meer boeken geldt een verlaagd tarief van 9 procent.

De omzet van Alibaba steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis met ruim een derde naar 205,7 miljard yuan, omgerekend 26,8 miljard euro. Onder de streep resteerde een nettowinst van omgerekend 5,9 miljard euro. Vorig kwartaal was nog sprake van een verlies van omgerekend 705 miljoen euro. Dat kwam door de recordboete van ruim 18 miljard yuan.

De Chinese overheid treedt al langer strenger op tegen de grote technologieconcerns in het land die veel macht in handen hebben en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren. Eind vorige maand werd bekend dat tientallen Chinese technologiebedrijven interne controles moeten uitvoeren om illegale online activiteiten aan banden te leggen. Zo moeten onder meer Alibaba en Tencent van de Chinese overheid naar gegevensbeveiliging en de bescherming van consumentenrechten kijken.

De winst van Alibaba’s betalingsbedrijf Ant Group daalde met 37 procent naar omgerekend 1,8 miljard euro. De Chinese regering is al een tijd bezig om Ant aan banden te leggen. Zo heeft Peking de grote betalingsdienstverlener opgedragen een financiĆ«le houdstermaatschappij (holding) te worden. Daardoor wordt het bedrijf meer gereguleerd als een bank, met veel strikter toezicht van de overheid.

Een beursgang van Ant werd afgelopen november onverwacht tegengehouden. De topman en oprichter van Ant, Jack Ma, is sindsdien bijna niet meer in het openbaar verschenen. De Chinese miljardair wordt in de cijferupdate van Alibaba niet genoemd.

Alibaba beloont beleggers door meer eigen aandelen in te gaan kopen. Het bestaande inkoopprogramma ter waarde van 10 miljard dollar wordt uitgebreid naar 15 miljard dollar.