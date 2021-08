Microsoft stelt vaccinatie voor medewerkers verplicht

Techbedrijf Microsoft verplicht medewerkers in de Verenigde Staten tot een vaccinatie als ze terug willen komen naar de bedrijfspanden. Medewerkers moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn. De regel gaat volgende maand in.

Microsoft sluit aan in de rij van andere grote Amerikaanse techbedrijven zoals Alphabet, het moederbedrijf van Google, en Facebook, die ook vaccinaties verplicht stellen op de werkvloer. De bedrijven doen dit vanwege het oprukken van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus, dat momenteel voor het merendeel van de besmettingen in de Verenigde Staten zorgt.

Microsoft zegt de lokale situatie rondom de virusuitbraak in de gaten te houden en het beleid aan te passen waar nodig, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Microsoft zegt dat de locaties van het bedrijf op zijn vroegst begin oktober pas weer opengaan. Eerder schortten Google en Apple ook al hun terugkeer naar kantoor op. Apple wilde eerst dat kantoormedewerkers al vanaf september drie dagen in de week weer zouden komen werken. Google had ook september in gedachten, maar stelde de terugkeer uit naar 18 oktober.

Steeds meer Amerikaanse bedrijven stellen vaccinatiemandaten in nu de Delta-variant om zich heen grijpt. Supermarktketen Walmart wil dat medewerkers van het hoofdkantoor en het regionaal personeel begin oktober allemaal gevaccineerd zijn. Ook moeten er weer mondmaskers gedragen worden door personeel in winkels en magazijnen. Daarnaast krijgt personeel dat zich laat vaccineren een geldbedrag van 150 dollar. Ook Tyson Foods, de grootste vleesverwerker van de Verenigde Staten, eist nu dat alle medewerkers volledig gevaccineerd zijn tegen november.