Nederlandse luchthavens verwerken vier keer zoveel passagiers

De Nederlandse luchtvaartsector heeft het afgelopen kwartaal ruim vier keer zoveel passagiers verwerkt als in dezelfde periode vorig jaar. Dat waren er echter nog steeds veel minder dan in dezelfde periode in 2019, voor de coronapandemie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het tweede kwartaal van dit jaar reisden 3,9 miljoen passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. In dezelfde periode in 2019 waren dat er nog geen miljoen. Toen was de reissector bijna volledig ingestort door de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende reisrestricties en lockdownmaatregelen. Sindsdien krabbelt de luchtvaartsector langzaam weer op.

In 2019 verwerkten de Nederlandse luchthavens nog bijna 18 miljoen passagiers in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal van 2021 werden 2,1 miljoen passagiers vervoerd.

De meeste reizigers vlogen in het tweede kwartaal van 2021 van en naar een Spaanse bestemming. Het ging om 593.000 passagiers, ruim 15 procent van het totaal. Op de tweede plaats komen de Verenigde Staten met 7 procent van het aantal luchtvaartpassagiers.

Het vrachtverkeer is inmiddels hersteld van de coronacrisis. De hoeveelheid door de lucht vervoerde goederen nam in het tweede kwartaal van 2021 op jaarbasis met een derde toe tot 456.000 ton. Dat is ook meer dan in hetzelfde kwartaal in 2019. De meeste luchtvracht wordt al jaren verhandeld met Aziƫ, vooral met China. Dat is niet veranderd door de coronapandemie.