Google beticht van dwarsbomen concurrentie door deal met Facebook

Google wordt er in de Verenigde Staten van beschuldigd innovatie van andere bedrijven te hebben gedwarsboomd door een deal met Facebook. Door de overeenkomst lukte het Google om zijn dominante positie op het gebied van onlineadvertenties te behouden terwijl andere adverteerders aan de zijlijn werden gehouden, klagen twee gedupeerde bedrijven in een door hen aangespannen rechtszaak.

Het gaat om een in 2014 ontwikkeld systeem voor advertenties waarin bedrijven als Google en concurrenten van het techconcern werden samengebracht. Facebook omarmde het systeem aanvankelijk. Maar volgens de klagers besloot het socialemediabedrijf in 2018 om het programma te beperken en Google een voorkeursbehandeling te geven in de advertentieactiviteiten. “Toen de marktmacht van Google werd bedreigd, sneed het innovatie en concurrentie af via een overeenkomst met Facebook”, aldus de bedrijven, die uit zijn op een schadevergoeding.

Google en Facebook hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. De dominante positie van de techreuzen is wel al jaren omstreden. Eerder dit jaar kondigde de Europese Commissie nog aan een nieuw mededingingsonderzoek te openen naar Google. Daarbij staat de vraag centraal of Google de toegang tot gebruikersdata voor advertentiedoeleinden alleen voor eigen gebruik reserveerde en derden daar geen toegang tot gaf.