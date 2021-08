Gamegigant Nintendo verkoopt jaar na lockdownhit minder consoles

Nintendo heeft het voorbije kwartaal een lagere omzet geboekt. Het Japanse gamebedrijf scoorde vorig jaar nog een grote hit met het spel Animal Crossing: New Horizons, dat werd gezien als hét spel om de lockdownperiode mee door te komen. Nu een nieuwe kaskraker van dezelfde orde uitblijft, dalen ook de verkopen van de gameconsole Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons kwam in maart vorig jaar op de markt, net op het moment dat steeds meer landen hun inwoners opriepen thuis te blijven om de verspreiding van corona tegen te gaan. De game voert spelers juist naar een onbewoond eiland waar ze samen met dieren een idyllische samenleving moeten opbouwen. Die vlucht uit de werkelijkheid beviel goed, zo lieten de exploderende verkoopcijfers van het spel en de Switch-consoles zien.

Tegenover de populariteit van het simulatiespel steken nieuwe games die in april, mei en juni verschenen flets af. De in het afgelopen kwartaal verschenen games Mario Golf Super Rush en New Pokémon Snap kenden lang niet zo’n flitsende start qua verkoopcijfers. Daar komt bij dat de opvolger van de populaire game The Legend of Zelda: Breath of the Wild, waar veel van wordt verwacht, pas volgend kalenderjaar zal verschijnen.

In het eerste kwartaal van Nintendo’s gebroken boekjaar 2021/2022 verkocht het Japanse bedrijf net geen 5,7 miljoen consoles, bijna 22 procent minder dan een jaar eerder. De goedkopere Switch Lite werd ruim de helft minder verkocht dan een jaar eerder. De omzet daalde bijna 10 procent tot 322,6 miljard yen, omgerekend 2,4 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van omgerekend 714,9 miljard euro, bijna 13 procent minder dan een jaar eerder.