ABN AMRO: maaltijdbezorging ook na pandemie populair

De explosieve groei van maaltijdbezorging, die door de coronapandemie een vlucht nam omdat de horeca moest sluiten en veel mensen thuis zaten, zet ook na de pandemie door. In de eerste zes maanden van dit jaar haalden maaltijdbezorgers ruim twee keer zoveel omzet binnen ten opzichte van een gemiddelde maand in 2019, becijferde ABN AMRO op basis van transactiedata en consumentenonderzoek.

In april vorig jaar, toen de pandemie net uitbrak, verdubbelde het aantal bezorgmaaltijden in vergelijking met dezelfde periode in 2019, zowel via platforms als bij restaurants, onderzocht de bank. Door de versoepelingen eerder dit jaar is er wel een en ander veranderd. Zo zijn de uitgaven in restaurants voor het eerst sinds de versoepelingen weer boven het niveau van 2019 en bezorgen restaurants weer minder. Restaurants begonnen tijdens de pandemie met bezorgen omdat ze geen gasten mochten ontvangen. Sinds begin juni mag dat weer wel. De bank verwacht dat maaltijdbezorging buiten platforms, zoals Thuisbezorgd.nl, Deliveroo of Uber Eats, de komende jaren zal dalen.

De bank signaleert ook een verschil in het bestellen van maaltijden tussen leeftijdsgroepen. Veel ouderen van de duizenden mensen die de bank ondervroeg zeggen liever direct bij een restaurant te bestellen dan via een platform. Bij met name jongeren groeit de populariteit van het neerleggen van een vast bedrag per maand voor bijvoorbeeld wekelijkse menu’s, dus een abonnementsvorm op maaltijden. Bijna de helft van de ondervraagde consumenten zegt interesse te hebben. Ruim een derde geeft aan dat er daarvoor genoeg variatie in het menu moet zitten. Waar de maaltijden bereid worden, doet er voor het merendeel van de ondervraagden niet toe.

Ook de snelheid is belangrijk, geeft de helft van de ondervraagden aan. Bijna vier op de tien consumenten verwachten dat de bestelling binnen een half uur bezorgd is. Wel zijn er zorgen over de verkeersveiligheid. Dat komt volgens de bank door de opkomst van flitsbezorgers. Door grote tijdsdruk ontstaan onveilige verkeerssituaties. “Regulering en betere arbeidsomstandigheden zijn erg belangrijk om de groei van het aantal bezorgers in goede banen te leiden”, zegt Gerarda Westerhuis sectoreconoom Retail en Leisure van ABN AMRO. Westerhuis verwacht dat het tekort aan het aantal bezorgers door de groei in de bezorgmarkt de komende jaren verder oploopt.