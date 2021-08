Nintendo onderuit op afwachtende Japanse beurs

De Japanse computerspelletjesfabrikant Nintendo ging vrijdag hard onderuit op de aandelenbeurs in Tokio na tegenvallende kwartaalcijfers. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten weinig beweging zien. Beleggers namen geen grote posities in voorafgaand aan het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De banengroei speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.

Nintendo, dat geen deel uitmaakt van de Japanse hoofdindex Nikkei, zakte ruim 7 procent. Dat is het grootste dagverlies sinds februari 2019. Het gamebedrijf boekte afgelopen kwartaal minder omzet. Ook de winst viel lager uit dan verwacht. Het concern scoorde vorig jaar nog een grote hit met het spel Animal Crossing: New Horizons, dat werd gezien als hét spel om de lockdownperiode mee door te komen. Nu een nieuwe kaskraker van dezelfde orde uitblijft, dalen ook de verkopen van de gameconsole Nintendo Switch.

De Nikkei ging uiteindelijk met een plus van 0,3 procent het weekeinde in op 27.820,04 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 2 procent en kende daarmee de beste week sinds eind mei. Staalproducent Kobe Steel behoorde tot de grootste dalers met een min van bijna 11 procent na tegenvallende resultaten. Fujikura ging aan kop met een koerssprong van 16 procent dankzij sterke kwartaalcijfers van de fabrikant van elektrische apparatuur. Ook de resultaten van cameramaker Nikon (plus 8 procent) en game-ontwikkelaar Konami (plus 7,7 procent) vielen in de smaak bij beleggers.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent. De Zuid-Koreaanse bank Kakao Bank beleefde een succesvolle beursgang. Het aandeel steeg bijna 75 procent ten opzichte van de introductieprijs. De bank, die volledig online opereert, heeft een beurswaarde van zo’n 26 miljard dollar en is daarmee de grootste financiële dienstverlener van het land.