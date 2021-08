UWV krijgt veel minder aanvragen binnen bij zesde NOW-loket

Uitkeringsinstantie UWV heeft na twee weken 8600 aanvragen binnengekregen voor de zesde periode van loonsteun voor bedrijven die last hebben van de coronacrisis. Daarmee is het bij het loket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) veel rustiger dan in de voorgaande periodes waarin de regeling voor loonsubsidies van kracht was.

Het aantal steunverzoeken bedraagt nog niet de helft van de hoeveelheid aanvragen in de eerste twee weken van de vijfde NOW-periode. Toen ontving het UWV er 19.000. Tot nog toe is de vijfde periode de rustigste in het bestaan van de steunmaatregel.

Werkgevers die door de coronacrisis minimaal 20 procent van hun omzet kwijtraken over een periode van drie maanden hebben recht op de hulp. Ze kunnen in de zesde periode maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden juli tot en met september vergoed krijgen, zodat ze salarissen van personeel kunnen blijven betalen.

De regeling is wel versoberd. Eerder konden ze 100 procent omzetverlies opgeven. Nu is dat verlaagd naar maximaal 80 procent, ook voor bedrijven die geen enkele euro zien binnenkomen. Dat betekent dat ondernemers die meer dan 80 procent omzetverlies lijden minder vergoed krijgen dan in eerdere periodes.

Het UWV heeft inmiddels 5700 van de 8600 NOW-aanvragen voor de zesde periode goedgekeurd. Aan die werkgevers, die samen zo’n 109.000 mensen in dienst hebben, is in totaal 106 miljoen euro aan voorschotten overgemaakt.