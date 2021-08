Wall Street reageert gemengd op stevige banengroei VS

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag met een gemengd beeld geopend. Een belangrijk maandelijks banenrapport wees op stevig herstel van de arbeidsmarkt. Amerikaanse bedrijven nemen steeds meer personeel in dienst en de werkloosheid in de grootste economie van de wereld loopt daardoor snel terug.

Vorige maand kwamen er exclusief de landbouw 943.000 arbeidsplaatsen bij in de Verenigde Staten, veel meer dan economen in doorsnee hadden verwacht. De werkloosheid daalde naar 5,4 procent, tegenover 5,9 procent in juni.

Terwijl de banengroei goed nieuws is voor de reële economie, kan het op de aandelenbeurzen voor gemengde gevoelens zorgen. De daling van de werkloosheid betekent namelijk ook dat de Federal Reserve zijn stimuleringsbeleid mogelijk eerder zal afbouwen, nu het doel van maximale werkgelegenheid dichterbij komt. Daardoor kunnen de rentes stijgen, wat aandelen minder aantrekkelijk maakt.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 35.227 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4439 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 14,863 punten.

Luchtvaartmaatschappij United Airlines wil dat alle Amerikaanse medewerkers van het bedrijf worden gevaccineerd tegen het coronavirus. De 67.000 werknemers moeten voor 25 oktober zijn ingeënt, anders dreigt voor hen ontslag. De stap van United zal andere Amerikaanse maatschappijen onder druk zetten om te volgen. Het aandeel noteerde in de eerste handelsminuten 0,4 procent lager.

Alibaba kwam met een waarschuwing dat de Chinese overheid belastingvoordelen voor internetbedrijven gaat beperken en verloor 1 procent. De ingreep zal miljarden dollars extra kosten voor de grote Chinese webwinkel. Taxi-app Didi won 3 procent. Het Chinese bedrijf overweegt naar verluidt controle op te geven over waardevolle gegevens die het heeft verzameld, om de Chinese autoriteiten tevreden te stellen.

Het Amerikaanse Duolingo verloor ruim 4 procent. De app om talen te leren is verwijderd uit Chinese app-stores. Duolingo werkt eraan om het probleem te herstellen.

Beyond Meat kwam donderdag nabeurs met cijfers en verloor bijna 2 procent aan beurswaarde. Op de Amerikaanse thuismarkt daalde de omzet van de producent van vleesvervangers in supermarkten. Het bedrijf groeide op de zakelijke markt, zoals in bedrijfskantines, nu veel kantoren weer open kunnen.

De euro was 1,1773 dollar waard, tegen 1,1841 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 69,29 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 71,67 dollar per vat.