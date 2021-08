Winst ING vervijfvoudigt bijna en bank wil aandeelhouders belonen

ING heeft zijn winst afgelopen kwartaal bijna vervijfvoudigd ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee presteerde het financiële concern veel sterker dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Ook heeft de bank aangekondigd na september miljarden uit te gaan keren aan zijn aandeelhouders, zowel via dividend als via de inkoop van aandelen.

Onder de streep bleef bijna 1,5 miljard euro winst over, waar een jaar terug nog 299 miljoen euro winst in de boeken ging. De winstsprong heeft alles te maken met de coronacrisis. Daardoor moest ING in de vergelijkbare periode vorig jaar nog meer dan 1,3 miljard euro opzij zetten voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. Nu profiteert de bank juist van het herstel van de economie.

ING laat straks in totaal 3,6 miljard euro terugvloeien naar de aandeelhouders. Dat kan, omdat banken in de eurozone vanaf oktober eindelijk weer hun aandeelhouders mogen belonen als hun financiële situatie dat toelaat. De Europese Centrale bank (ECB) maakte vorige maand bekend de coronamaatregel die het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen tijdelijk verbood niet zullen verlengen.