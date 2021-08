China Telecom staat voor grootste beursgang dit jaar

China Telecom staat voor de grootste beursgang dit jaar. De onderneming zou met haar gang naar de beurs in Shanghai tot wel 54 miljard yuan, omgerekend ruim 7 miljard euro, kunnen ophalen. De aanstaande notering komt enkele maanden nadat de notering van China Telecom in New York werd geschrapt vanwege onenigheid tussen Peking en Washington.

China Telecom is de grootste aanbieder van vaste telefonie in China. Met zijn aandelenemissie zou het bedrijf qua opbrengsten de eerdere beursgang van TikTok-rivaal Kuaishou Technology overtreffen. Dat bedrijf haalde met zijn beursgang in Hongkong in februari omgerekend ruim 4,5 miljard euro op. De opbrengsten van de beursnotering van China Telecom in Shanghai zullen onder meer worden gebruikt voor het verbeteren van 5G en de cloudnetwerkinfrastructuur.

China Telecom werd in januari van de beurs gehaald door beursuitbater New York Stock Exchange. Ook de noteringen van andere telecombedrijven in handen van de Chinese staat, China Mobile en China Unicom, werden op last van voormalig president Donald Trump geschrapt. De bedrijven werden als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS beschouwd.

Veel van China’s grootste tech- en telecombedrijven hebben de voorbije decennia hun aandelen genoteerd op de meer ontwikkelde Amerikaanse aandelenmarkten. Maar de laatste tijd worden ze meer en meer aangespoord een notering op de binnenlandse beurzen in Shanghai, Shenzhen en Hongkong te nemen. Deze beweging wordt ook aangejaagd door een lopende overheidscampagne om de controle over techreuzen te versterken.