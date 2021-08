Overname ICT Group door investeerder NPM Capital geslaagd

De beursgenoteerde automatiseerder ICT Group wordt definitief overgenomen door een consortium geleid door investeerder NPM Capital. Na een verhoging van het oorspronkelijke bod kregen de investeerders vrijwel alle aandelen in handen. Ze beginnen nu een zogenoemde uitrookprocedure om de laatste aandelen in handen te krijgen. Begin september verdwijnt het aandeel ICT Group vervolgens van de beurs.

NPM Capital, dat samen optrekt met Teslin dat al aandeelhouder was van ICT, bood in eerste instantie 14,50 euro per aandeel. Daarmee werd ICT Group op 140,6 miljoen euro gewaardeerd. Dat was een derde meer dan de beurskoers toen het bod begin maart werd gedaan, maar de investeerders kregen minder dan 80 procent van de aandelen aangeboden. Daarop verhoogden ze het bod tot 14,90 euro per aandeel, wat de totaalprijs op 144,5 miljoen dollar bracht.

Topman Jos Blejie van ICT zei bij de bekendmaking van het bod dat NPM Capital en Teslin bekendstaan als Nederlandse investeerders die zich voor de lange termijn binden aan bedrijven en een solide staat van dienst hebben bij het ondersteunen van groei. Het consortium zal volgens hem dan ook bijdragen aan verdere uitbreiding van ICT, met onder meer financiering voor overnames.

Het in Rotterdam gevestigde bedrijf telt ongeveer 1500 werknemers en is ook actief in Belgiƫ, Frankrijk, Duitsland, Bulgarije en Zweden. Het bestuur van ICT zal na de overname in functie blijven.

Vrijdag 3 september is de laatste dag dat in aandelen ICT Group gehandeld kan worden. De volgende handelsdag is het bedrijf dan niet meer beursgenoteerd.