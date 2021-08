PostNL investeert half miljard meer in netwerk en pakketautomaten

PostNL gaat de komende jaren een extra 450 miljoen euro investeren. Dat geld wordt onder meer gebruikt om het aantal pakketautomaten uit te breiden. Ook worden het netwerk en de capaciteit sneller vergroot. “Het gedrag van de consument is veranderd, vooral als gevolg van Covid-19”, zegt topvrouw Herna Verhagen. “Er wordt meer online gekocht en e-commerce is versneld.”

De pakketautomaten zijn een aanvulling en geen vervanging van de 4000 bezorgpunten bij winkeliers, aldus Verhagen. In 2024 wil PostNL er zo’n 1500 hebben, verdeeld over heel Nederland. Het is de bedoeling dat de pakketautomaten op plekken komen te staan “waar mensen toch al naartoe gaan”. Klanten van PostNL kunnen zelfstandig pakketten of post versturen via de automaten. Ook kunnen er pakketten worden ontvangen.

PostNL investeert tot 2024 in totaal 950 miljoen euro. Het postbedrijf wil daarmee ook sneller verduurzamen door gebruik te maken van duurzame brandstoffen en elektrificatie van het wagenpark. Een van de ambities is om in 2025 uitstootvrij te bezorgen in 25 binnensteden. Uiterlijk in 2030 is het de bedoeling dat elke “laatste kilometer” naar de consument uitstootvrij wordt bezorgd.

PostNL bleef er in het tweede kwartaal van 2021 van profiteren dat mensen door de coronapandemie meer laten bezorgen. Het postbedrijf leverde 95 miljoen pakketten af, 11 procent meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het volume nam wel wat af ten opzichte van het eerste kwartaal, doordat winkels weer open mochten omdat lockdownmaatregelen werden versoepeld. In het eerste kwartaal werden nog 108 miljoen pakketten bezorgd.

Er werd ook 4 procent meer post bezorgd. Dat kwam door de uitnodigingen voor een coronavaccinatie die bij mensen thuis werden afgeleverd en doordat er sprake was van herstel van de advertentiepost. Ook was er het afgelopen kwartaal sprake van een positief effect doordat er een extra werkdag was ten opzichte van de periode waarmee wordt vergeleken.

Van het bedrijfsresultaat van 63 miljoen euro, dus de winst voor aftrek van onder meer belastingen, denkt PostNL dat 26 miljoen euro gerelateerd is aan de coronacrisis. Het bedrijf verwacht dat die winst niet terugkeert als de coronacrisis voorbij is. Het bedrijf behaalde een kwartaalomzet van 838 miljoen euro, tegen 789 miljoen euro een jaar eerder. Netto werd in het tweede kwartaal een winst geboekt van 41 miljoen euro, net als vorig jaar.