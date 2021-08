PostNL daalt op Damrak na kwartaalcijfers

PostNL ging maandag omlaag op de Amsterdamse aandelenbeurs na publicatie van de kwartaalcijfers. De post- en pakketbezorger, die profiteert van het vele online winkelen sinds de uitbraak van de coronapandemie, verhoogde opnieuw zijn verwachtingen. Het bedrijf zag het volume echter afnemen ten opzichte van het record van de coronacrisis. Beleggers verwerkten daarnaast een reeks macro-economische cijfers uit China.

PostNL zakte 2,9 procent bij de middelgrote bedrijven. Het bedrijf leverde in het tweede kwartaal van dit jaar 95 miljoen pakketten af, ruim 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het volume nam wel af ten opzichte van het eerste kwartaal doordat winkels weer open mochten omdat lockdownmaatregelen werden versoepeld. PostNL gaat daarnaast de komende jaren een extra 450 miljoen euro investeren. Dat geld wordt onder meer gebruikt om het aantal pakketautomaten uit te breiden. Ook worden het netwerk en de capaciteit sneller vergroot.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 769,66 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1070,86 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent. De Londense FTSE-index verloor 0,2 procent.

Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de producentenprijzen in het land afgelopen maand harder zijn opgelopen dan verwacht. Bedrijven worstelen met de sterk opgelopen prijzen voor ruwe materialen. De consumentenprijzen liepen daarentegen in juli minder hard op dan een maand eerder door dalende voedselprijzen. Afgelopen weekeinde werd tevens bekendgemaakt dat de export van goederen vanuit China in juli minder hard is gegroeid dan in voorgaande maanden.

Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een winst van 2 procent. Chiptoeleverancier ASMI volgde met een winst van 1,2 procent. Chemicaliƫndistributeur IMCD (min 3 procent) sloot de rij. Analisten van Berenberg schroefden het koersdoel voor IMCD flink op, maar haalden het aandeel van de kooplijst.

Biotechnoloog Galapagos kampte met een adviesverlaging door Deutsche Bank en was de grootste daler in de MidKap met een min van 4 procent. Tankopslagbedrijf Vopak en maritiem dienstverlener SBM Offshore gingen aan kop met plussen van 0,9 procent. In Londen steeg Deliveroo 3 procent. De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero (min 0,1 procent) heeft een belang van dik 5 procent genomen in zijn Britse rivaal.

De euro was 1,1756 dollar waard, tegen 1,1765 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,5 procent tot 66,56 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 69,01 dollar per vat.