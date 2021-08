Bioscoopketen AMC gaat bitcoins accepteren als betaalmiddel

De Amerikaanse bioscoopketen AMC wil voor het einde van het jaar bitcoins accepteren als betaalmiddel. Dat heeft topman Adam Aron gezegd in een toelichting op de kwartaalcijfers van het bedrijf. De bitcoin is de laatste weken bezig met een opmars.

De waarde van de belangrijke cryptomunt is de afgelopen week met 19 procent gestegen. Daarmee is de digitale munt bijna 46.000 dollar waard. Toch is de waarde van de munt nog ver verwijderd van de piek van medio april. Toen werd de bitcoin voor bijna 65.000 dollar verhandeld.

Daarna ging de koers hard omlaag. Dat kwam volgens deskundigen onder meer omdat Tesla stopte met het accepteren van betalingen in bitcoins vanwege milieuzorgen. Daarnaast besloot de Chinese overheid om streng op te treden tegen zogeheten bitcoinminers. Inmiddels is het sentiment veranderd maar volgens cryptokenners blijft er veel onzekerheid in de markt.

AMC kwam maandag nabeurs met resultaten die beter waren dan verwacht. Toch worden de bioscopen nog steeds veel minder druk bezocht dan voor de uitbraak van het coronavirus. Het aandeel AMC handelt dinsdag voor opening van de Amerikaanse beurzen fors hoger.

AMC is een zogeheten Reddit-aandeel, vernoemd naar internetforum Reddit waar de beleggers elkaar ertoe aanzetten massaal bepaalde stukken op te kopen. Kleine particuliere beleggers zetten de beurswaarde van het bedrijf eerder dit jaar ook al veel hoger en zadelden daardoor professionele beleggers die speculeren op een koersdaling, zogeheten shortsellers, op met flinke verliezen.