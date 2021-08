Coronazorgen houden winst Nikkei beperkt

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag licht hoger gesloten. Beter dan verwachte resultaten van een aantal grote Japanse bedrijven boden steun aan de handel. De winsten bleven echter beperkt door de aanhoudende zorgen over de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in veel Aziatische landen. Beleggers vrezen dat de economische groei in de regio zal vertragen door strengere coronamaatregelen.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus op 27.888,15 punten. Mijnbouwbedrijf Mitsui Mining and Smelting was de sterkste stijger met een koerssprong van 9 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Ook de kwartaalberichten van metalenspecialist Dowa Holdings en farmaceut Otsuka Holdings werden goed ontvangen. Beide bedrijven stegen ruim 5 procent. Sumitomo Metal Mining zakte daarentegen bijna 7 procent na teleurstellende resultaten van de mijnbouwer. Techinvesteerder SoftBank, die na de slotbel met cijfers kwam, won 0,9 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,8 procent. Vastgoedbeheerder Evergrande Property Services en de maker van elektrische voertuigen China Evergrande New Energy Vehicle Group stegen 14 en 9 procent in Hongkong. De door schulden geplaagde Chinese projectontwikkelaar China Evergrande voert volgens persbureau Reuters gesprekken om belangen in deze twee onderdelen te verkopen.

De Kospi in Seoul zakte 0,7 procent. De Zuid-Koreaanse game-ontwikkelaar Krafton, bekend van het populaire spel PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), kende een tegenvallend beursdebuut en kelderde ruim 11 procent ten opzichte van de introductieprijs. De gamesector stond onlangs flink onder druk door de vrees voor strengere regels in China om gameverslaving onder de jeugd aan te pakken. Het Chinese techbedrijf Tencent, dat een belang heeft in Krafton, won desondanks 5 procent in Hongkong.