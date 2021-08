H&M gaat bestellingen in papieren verpakkingen versturen

H&M gaat bestellingen voortaan in papieren verpakkingen versturen. Zo wil de kledingketen de hoeveelheid plastic afval verminderen. Eerder werd de kleding nog in zakken van plastic verstuurd.

De meeste producten zijn nog wel verpakt in een plastic binnenzak, omdat dat veiliger en hygiƫnischer is. H&M laat weten dat het nog zoekt naar een duurzamer alternatief. Het Zweedse bedrijf heeft als doel om tegen 2025 alle verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar te maken.

Eerder dit jaar begon H&M met het vermelden van de milieu-impact bij kledingstukken. Zo kan de consument inzicht krijgen in welke mate de kleding duurzaam is gemaakt. Op den duur krijgt elk product een score op basis van watergebruik, opwarming van de aarde, gebruik van fossiele brandstoffen en watervervuiling.