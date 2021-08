Kwartaalberichten Ahold Delhaize en ABN AMRO in focus op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van Ahold Delhaize en ABN AMRO. Daarnaast wordt uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Een aanhoudende sterke stijging van het algemene prijspeil in de Verenigde Staten zou de Amerikaanse centrale bank ertoe kunnen aanzetten om het steunbeleid sneller dan verwacht af te bouwen.

De AEX-index op Beursplein 5 stevent op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine winsten te openen. In Azië gingen de belangrijkste aandelenmarkten woensdag overwegend omhoog in navolging van de nieuwe recordstanden van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 op Wall Street. De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent hoger en boekte voor de vierde dag op rij winst.

Ahold Delhaize realiseerde in het tweede kwartaal meer omzet, maar zag de nettowinst dalen. Online bleef het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com een grote groei doormaken. De onlineverkopen zijn inmiddels goed voor ongeveer een tiende van de totale omzet. Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern verhoogde ook opnieuw de verwachtingen voor het hele jaar. Na de sterke resultaten in het eerste kwartaal, toen er nieuwe lockdowns waren in onder meer Nederland en België, verhoogde het bedrijf ook al de prognoses.

ABN AMRO keerde afgelopen kwartaal terug naar winst, na de verliezen in het voorgaande kwartaal en in het coronajaar 2020. Daarbij profiteerde het financiële concern van het herstel van de economie, al had de bank wel nog steeds last van het ongunstige renteklimaat. Onder de streep hield ABN AMROk 393 miljoen euro over, tegen een nettoverlies van 5 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar. De rentebaten daalden van 1,5 miljard naar 1,3 miljard euro.

De aandelen ING en JDE Peet’s zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van AlphaValue/Baader haalden ING van de verkooplijst en Berenberg verlaagde het advies voor koffieconcern JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts.

De Europese beurzen gingen dinsdag licht omhoog. De AEX-index klom 0,4 procent tot 775,12 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 1075,74. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex 0,5 procent hoger op 35.264,67 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,5 procent.

De euro was 1,1712 dollar waard, tegen 1,1718 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef ongewijzigd op 68,29 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 70,68 dollar per vat.