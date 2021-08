Microsoft vecht gunning overheidscontract VS aan Amazon aan

Techreus Microsoft gaat een beslissing van de Amerikaanse overheid aanvechten om een miljarden dollars kostend cloudcomputingproject te gunnen aan rivaal Amazon. De opdracht behelst het moderniseren van de opslag van geheime gegevens bij de National Security Agency (NSA).

Het protest van Microsoft volgt op een soortgelijke stap van Amazon bij de gunning van een ander groot cloudcomputingproject bij het ministerie van Defensie, waartegen Amazon in verweer kwam. Dat lucratieve contract werd door de vorige regering gegund aan Microsoft, maar na protest van Amazon is besloten het contract opnieuw aan te besteden.

Volgens Amazon lagen politieke spelletjes aan de basis van de beslissing van de regering-Trump om met Microsoft in zee te gaan. Bekend is dat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump geen fan is van toenmalig Amazon-baas Jeff Bezos. Trump had het Amazon-bod voor de opdracht eerder openlijk bespot en de gunning uitgesteld. Ook uitte Trump geregeld kritiek op Amazon.

Een woordvoerder van de NSA bevestigde het protest van Microsoft te hebben ontvangen. Amazon weigerde commentaar.