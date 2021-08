Zwakke winkelverkopen drukken sentiment op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Zwakker dan verwachte winkelverkopen drukten het sentiment, net als de aanhoudende zorgen over het economisch herstel van de coronacrisis door de opmars van de Delta-variant.

De detailhandelsverkopen in de VS stonden onder druk door tekorten aan onderdelen die een rem zette op de verkoop van onder andere motorvoertuigen. Daarnaast ebde het effect weg van de eerder uitgereikte stimuleringscheques door de overheid. De zwakke verkoopcijfers die door het ministerie van Handel werden gemeld, weerspiegelden ook een verschuiving van de bestedingen van goederen naar diensten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot de sessie met een verlies van 0,8 procent op 35.343,28 punten en de brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 4448,08 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,9 procent omlaag tot 14.656,18 punten.

Verder werden aandelen van Chinese bedrijven met een notering in de Verenigde Staten van de hand gedaan. Dat gebeurde na een reeks van voorstellen van de Chinese marktautoriteit om de techsector in het land verder te reguleren. Grote bedrijven als Alibaba en JD.com en Baidu sloten met verliezen tot bijna 5 procent.

Home Depot leverde dik 4 procent in. De grootste bouwmarktketen ter wereld zette in het afgelopen kwartaal een recordomzet in de boeken. De verkopen gingen wel minder sterk omhoog dan eerder tijdens de pandemie. Branchegenoot Lowe’s ging in het kielzog van Home Depot bijna 6 procent omlaag.

Walmart sloot nagenoeg vlak. De prestaties van ’s werelds grootste supermarktbedrijf waren beter dan verwacht en Walmart verhoogde ook zijn verwachtingen voor het gehele jaar, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

Farmaceut Organon (plus 3 procent) stond bij de winnaars. Superbelegger Warren Buffett nam met zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway een belang in het van oorsprong Nederlandse concern.

Ook kon onlinegameplatform Roblox (min 1,1 procent) op aandacht rekenen. De kwartaalresultaten van het bedrijf vielen slechter uit dan verwacht, nu mensen minder aan huis zijn gekluisterd door de pandemie en er minder vaak computerspelletjes worden gespeeld. In de loop van de sessie liep het verlies wel terug.

De euro was 1,1712 dollar waard, tegenover 1,1773 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 66,76 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 69,18 dollar per vat.