EuroParcs speelt met overname Zeeuws park in op Duitse toerist

EuroParcs heeft de camping Kreekebos in het Zeeuwse Westkapelle overgenomen. Volgens het vakantieparkenconcern, momenteel ook bekend als de shirtsponsor van voetbalclub Feyenoord, zorgt de overname voor een versterking van de positie van het bedrijf aan de Nederlandse kust. Daarmee speelt EuroParcs onder meer in op Duitse vakantiegangers.

“De camping is namelijk gelegen op zo’n 100 meter van de zee en dat willen steeds meer gasten”, legt directielid Andries Bruil van EuroParcs uit. Voor zijn bedrijf zijn niet alleen de Nederlandse, maar ook de Duitse toeristen erg belangrijk, geeft hij aan. “Met steeds meer parken aan de kust in ons aanbod versterken we onze positie als aantrekkelijke aanbieder van vakantieparken voor de Duitse toerist.”

De camping zal na 1 november worden omgebouwd tot een kleinschalig vakantiepark met 36 recreatiewoningen en een groepsaccommodatie. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. In de afgelopen twintig jaar is EuroParcs naar eigen zeggen uitgegroeid tot een grote speler in het ontwikkelen en exploiteren van vakantieparken. Het concern heeft inmiddels zo’n zestig resorts onder de labels EuroParcs en Droomparken in binnen- en buitenland.