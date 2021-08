Noors staatsfonds verdient 95 miljard euro in zes maanden

Het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen, het grootste ter wereld, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een bedrag van 990 miljard Noorse kroon verdiend, omgerekend bijna 95 miljard euro. Daarbij werd geprofiteerd van de sterk gestegen beurskoersen.

Het fonds behaalde een rendement op zijn totale beleggingen van meer dan 9 procent. In totaal heeft het staatsfonds een beheerd vermogen van omgerekend 1111 miljard euro. De meeste investeringen zijn in aandelen, maar er wordt ook belegd in obligaties, vastgoed en een heel klein deel in infrastructuur voor duurzame energie zoals windmolenparken.

Volgens het fonds werd het hoogste rendement behaald op beleggingen in energie en de financiële sector. Maar ook investeringen in technologie-aandelen leverden meer op.

Het staatsfonds werd in de jaren 90 opgericht om de Noorse olie- en gasinkomsten in het buitenland te beleggen. Het fonds heeft belangen in circa 9000 bedrijven waaronder grote namen als Shell, ASML, TSMC, Nestlé, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook en Google-moeder Alphabet en bezit ongeveer 1,5 procent van de aandelen wereldwijd.