Hypotheker: weinig huizen te koop voor modaalverdienende single

Alleenstaanden met een modaal inkomen kunnen slechts 3,3 procent van alle te koop staande huizen veroorloven. Die groep kan weliswaar iets meer lenen dan vorig jaar, maar de woningprijzen stegen nog sterker, becijferde hypotheekbemiddelaar De Hypotheker. Twee jaar geleden kon deze groep nog ruim 6 procent van alle beschikbare woningen betalen, vorig jaar was dat 4,7 procent.

Een modaal inkomen bedraagt dit jaar 36.500 euro exclusief vakantiegeld. Met zo’n salaris kun je een hypotheek krijgen van maximaal 188.000 euro. Daarmee is in de helft van de provincies maximaal 2 procent van de woningen betaalbaar en in de grote steden is het nog moeilijker. In Amsterdam is maar 0,2 procent van de woningen goedkoper dan 188.000 euro, in Eindhoven 0,6 procent.

Alleen in Friesland (11 procent) en Groningen (17 procent) kunnen ze meer dan één op de tien woningen kopen. Drenthe, Limburg en Zeeland zitten net onder de 10 procent en in Overijssel is 6 procent van het aanbod betaalbaar.

Tweeverdieners met een modaal inkomen kunnen juist iets meer woningen kopen. De Hypotheker ging hier uit van gezamenlijke inkomsten van 62.000 euro. Daarmee is een hypotheek van 344.000 euro af te sluiten. Daarmee kan 36,2 procent van de woningen betaald worden, tegen 32 procent vorig jaar.

Deze groep heeft in Noord-Holland en Utrecht met minder dan een kwart van het aanbod de minste kans. In Groningen zijn daarentegen twee derde van de woningen betaalbaar en ook in Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland kunnen ze zich meer dan de helft van de beschikbare woningen veroorloven.