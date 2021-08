Beleggers kijken naar Fed-bijeenkomst in Jackson Hole

De aandacht van beleggers zal komende week voor een groot deel uitgaan naar de vergadering van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole en de toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve over de economische vooruitzichten. Ook gaat op de beurs in Amsterdam het kwartaalcijferseizoen verder, al is de grootste drukte wel voorbij. Verder komen er veel macro-economische cijfers.

De jaarlijkse bijeenkomst van de Fed in Jackson Hole in de staat Wyoming begint donderdag. Vanwege corona wordt de vergadering opnieuw virtueel gehouden. In de toespraak van Powell op vrijdag zal de belangstelling vooral uitgaan naar de inflatiestrategie van de Fed en opmerkingen over de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel. Ook zal worden gelet of Powell iets zegt over wanneer de Fed kan gaan beginnen met het afbouwen van de opkoopprogramma’s.

Overigens zou de Amerikaanse minister van FinanciĆ«n Janet Yellen graag een tweede termijn willen voor Powell bij de Fed, aldus bronnen in het Witte Huis. De eerste termijn van vier jaar van Powell loopt in februari af. President Joe Biden gaat naar verluidt in september een beslissing nemen over zijn eventuele herbenoeming. Powell zou door beleggers op Wall Street worden gezien als een degelijk bestuurder die de Amerikaanse economie goed heeft geholpen tijdens de coronapandemie met renteverlagingen en stimuleringsprogramma’s.

Op Beursplein 5 openen deze week onder meer distributeur en groothandelsbedrijf B&S, baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, de producent van elektromagnetische componenten Kendrion, verzekeraar ASR, investeerder HAL, de maker van statiegeldsystemen Envipco, funderingsspecialist Sif, fabrikant van laadpalen en energiesystemen Alfen en winkelvastgoedbedrijf Eurocommercial Properties de boeken. Uit het buitenland gaat het om resultaten van onder andere de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas en computermakers Dell Technologies en HP.

Wat betreft macrocijfers komen er gegevens van marktonderzoeker Markit over de economische activiteit in de eurozone en verschillende Europese landen. Daarnaast worden cijfers gepubliceerd over bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen in het eurogebied, het vertrouwen onder Duitse ondernemers en de Amerikaanse consumentenbestedingen.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 0,8 procent hoger op 771,41 punten. De MidKap daalde 0,3 procent. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent. Op Wall Street waren plussen tot 1,2 procent te zien.