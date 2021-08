Delta-variant leidt tot daling consumentenvertrouwen eurozone

Het vertrouwen in de economie onder consumenten in de eurozone is deze maand opnieuw wat afgenomen. Daarop wijst de graadmeter van de Europese Commissie. Net als in juli drukt de snelle verspreiding van de besmettelijkere Delta-variant van het coronavirus op het sentiment, concluderen economen van ING.

De index die het consumentenvertrouwen in de eurolanden meet, ging licht omlaag. Maar de graadmeter staat nog wel boven de stand die voor de coronapandemie werd gemeten, meldt de Europese Commissie.

Vorige maand ging de index ook al wat omlaag. In juni steeg het consumentenvertrouwen nog, mede dankzij versoepelingen van coronaregels in Europese landen. De Europese Commissie baseert zich voor de graadmeter op telefonische enquêtes onder duizenden inwoners in de eurozone. Daarbij gaat het onder andere over de economische en financiële situatie en de vooruitzichten om geld te sparen.

Eerder op de dag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het consumentenvertrouwen in Nederland ook licht is gedaald. Consumenten waren hier niet negatiever geworden over de huidige stand van de economie, maar werden wel wat pessimistischer over de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. Daarnaast beoordeelden ze hun eigen financiële positie over de afgelopen tijd minder gunstig dan ze in juli deden en voorzagen ze dat ook voor de komende tijd.