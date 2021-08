Just Eat Takeaway wordt verwijderd uit FTSE 100-beursindex

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway wordt verwijderd uit de toonaangevende FTSE 100-index van de Londense beurs. Samensteller FTSE Russell heeft besloten dat het bedrijf Nederlands is en niet Brits en daarom komt het niet in aanmerking om in de graadmeter te blijven.

Just Eat Takeaway ontstond door de overname van het Britse Just Eat door het Nederlandse Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Daarmee kreeg het fusiebedrijf ook de plek in de Britse beursgraadmeter in handen. Just Eat Takeaway maakte in eerste instantie bekend die Britse notering te willen houden en de notering in Amsterdam te willen opgeven, maar kwam daar later weer op terug. Inmiddels heeft het bedrijf ook het Amerikaanse Grubhub overgenomen en bekijkt het nog aan welke beurzen het een notering wil hebben.

Opname of verwijdering in een grote beursindex heeft gevolgen voor de zichtbaarheid van een aandeel. Bovendien betekent de verwijdering dat veel fondsen die de FTSE 100 volgen hun belang in Just Eat Takeaway nu ook van de hand zullen doen.

De definitieve herindeling van de FTSE 100 en de FTSE 250 van iets kleinere bedrijven wordt later bekendgemaakt. FTSE Russell gaf al een indicatie, maar kijkt voor de uiteindelijke herindeling naar de cijfers na het slot van de Londense beurs op 31 augustus.