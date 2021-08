Samsung gaat komende jaren vele tientallen miljarden investeren

Samsung gaat de komende jaren omgerekend vele tientallen miljarden euro’s investeren. Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf wil een voorsprong nemen op het gebied van telecommunicatie en robotica. Het geld gaat worden gebruikt voor onderzoek en bedrijfsovernames.

In totaal gaat het voor de komende drie jaar om investeringen ter waarde van 240 biljoen won (175 miljard euro). Daarvan moet driekwart in Zuid-Korea worden besteed. Ook worden er nog eens 10.000 extra werknemers aangenomen, waarmee het totaal aantal nieuwe medewerkers op 40.000 komt voor die periode.

De beoogde investeringen omvatten eerder aangekondigde uitgaven. Zo maakte Samsung al eerder bekend tot 2030 omgerekend 129 miljard euro te willen investeren in de productie van chips.

De nieuwe strategische beslissing van Samsung volgt kort op de vrijlating van bestuurder Lee Jae-yong. Die werd eerder deze maand voorwaardelijk vrijgelaten uit de Zuid-Koreaanse gevangenis, waar hij achttien maanden vastzat. De bestuurder werd in eerste instantie veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege omkoping en verduistering, maar kreeg uiteindelijk een celstraf van dertig maanden.

In Zuid-Korea kwam de afgelopen tijd steeds meer steun voor de vrijlating, zowel in de politiek als onder het publiek. Dat kwam met name door de groeiende bezorgdheid dat belangrijke strategische beslissingen in afwezigheid van Lee niet werden genomen bij Samsung. Er moet ook nog een beslissing worden genomen over de locatie van een Amerikaanse fabriek ter waarde van 17 miljard dollar voor de productie van geavanceerde chips.