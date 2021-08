AEX koerst af op vlak begin, focus op ASR na cijfers

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van ASR. De verzekeraar was in de eerste jaarhelft minder kwijt aan schadevergoedingen en zag de nettowinst bijna verdubbelen. Daarnaast verwerken beleggers nog de nieuwe recordstanden van de S&P 500-index en techbeurs Nasdaq op Wall Street. De markten wachten echter vooral op de belangrijke jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die donderdag begint.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde een fractie lager.

ASR zette naar eigen zeggen in de eerste zes maanden van het jaar sterke financiƫle resultaten in de boeken. De verzekeraar, met merken als Ditzo en Europeesche Verzekeringen, schat de eigen schadelast van de overstromingen in Limburg in juli op dit moment tussen de 20 miljoen en 30 miljoen euro. Deze schade valt echter pas in de cijfers over het tweede halfjaar. Ondanks deze schade verwacht ASR een belangrijke stijging van het resultaat in heel 2021.

Ook Kendrion opende de boeken. De maker van elektromagnetische componenten boekte in het tweede kwartaal fors meer omzet en winst dankzij een sterke vraag vanuit de autosector. Ondanks aanhoudende verstoringen in de levering van onderdelen voorziet Kendrion een stijging van de vraag naar zijn producten in alle drie de divisies van het bedrijf.

Het aandeel Just Eat Takeaway zal mogelijk bewegen op het nieuws dat de maaltijdbezorger wordt verwijderd uit de toonaangevende FTSE 100-index van de Londense beurs. Samensteller FTSE Russell heeft besloten dat het bedrijf Nederlands is en niet Brits en daarom komt het niet in aanmerking om in de graadmeter te blijven. Just Eat Takeaway ontstond door de overname van het Britse Just Eat door het Nederlandse Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,4 procent tot een slotrecord van 783,15 punten. Ook Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 35.366,26 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent en de Nasdaq steeg 0,5 procent.

De euro was 1,1743 dollar waard, tegen 1,1748 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 67,40 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 70,96 dollar per vat.