Personeel Transavia waarschuwt voor chaos bij grondafhandeling

Personeel van Transavia heeft grote zorgen over problemen bij de afhandeling op de grond van vluchten van de budgetvlieger. Passagiers hebben daardoor te maken met vertragingen en problemen met de bagage, schrijft FNV Luchtvaart namens actieve leden bij Transavia. De recente overstap naar grondafhandelaar Viggo, zonder ervaring op Schiphol, is volgens de vakbond de oorzaak van de chaos op het vliegveld.

Begin deze maand vertrokken drie Transavia-vluchten zonder de bagage van passagiers en ging bij zeven andere vluchten maar een deel van de koffers mee. Volgens FNV kwam dat door personeelstekorten bij Viggo. Bij Transavia werkzame vakbondsleden klagen in een brief dat die problemen, die breed werden uitgemeten op sociale media, de goede reputatie van de vliegmaatschappij schaden. In de brief vragen ze om opheldering over de manier waarop die problemen verholpen moeten worden.

Transavia erkent eerder deze zomer te zijn tekortgeschoten, maar vindt dat er nu geen sprake meer is van chaos bij de grondafhandeling. “Opgelost is een groot woord, maar we hebben het op orde”, zegt een woordvoerster.

Het is onder andere lastig voldoende personeel te vinden om de roosters te vullen. “Viggo en wij hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt, vooral bij technisch personeel en ICT-medewerkers, maar daarin zijn wij niet de enige.” Daar komt bij dat de coronaregels voor vakantiegangers per bestemming verschillend zijn en telkens kunnen veranderen, stipt de zegsvrouw aan. Dat verhoogt de werkdruk, bijvoorbeeld bij de controle van alle vaccinatiebewijzen.