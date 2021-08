Wereldhandel groeide langzamer in tweede kwartaal

De wereldhandel is in het tweede kwartaal nog wel toegenomen, maar aanzienlijk minder snel dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat becijferde het Centraal Planbureau (CPB) dat onder meer wijst naar de afvlakkende groei in China en andere opkomende economieën in Azië.

Hiermee lijkt volgens de belangrijke economische adviseur van het kabinet een einde te zijn gekomen aan het sterke herstel van de mondiale goederenhandel, nadat deze flink was teruggevallen tijdens het uitbreken van de coronacrisis vorig jaar. De groei in het tweede kwartaal kwam uit op 1,3 procent tegen 3,5 procent in de maanden januari tot en met maart. In de maand juni was er 0,5 procent groei, waarmee de krimp in mei van 0,7 procent weer werd omgebogen.

Het CPB concludeert dat de wereldhandel stabiliseert na woelige tijden rond corona. Dat geldt ook voor de industriële productie. Die ging in juni 1 procent omhoog na in mei met 1,2 procent te zijn gedaald. In het tweede kwartaal kromp de productie van de industrie, die wereldwijd last heeft van leveringsproblemen van materialen, chiptekorten en personeelstekorten, met 0,2 procent.