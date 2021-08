Boeing 737 MAX mag ook in India weer vliegen

De Boeing 737 MAX mag na haast 2,5 jaar weer vliegen in India. Luchtvaarttoezichthouder DGCA hief het vliegverbod voor die toestellen op nadat vliegtuigbouwer Boeing aanpassingen aan de toestellen had gedaan. Van de grote markten wacht het Amerikaanse concern nu alleen nog op Chinese goedkeuring om de vliegtuigen weer in gebruik te nemen.

India stelde het vliegverbod in maart 2019 in na een tweede dodelijke ongeluk met een 737 MAX in korte tijd. Bij de crashes in Indonesiƫ en Ethiopiƫ kwamen honderden mensen om het leven. De oorzaak bleek een vlieghulpsysteem te zijn dat de neus van vliegtuigen op de verkeerde momenten naar beneden drukte.

Eerder al besloten onder meer de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie de 737 MAX weer te laten vliegen. De DGCA wijst erop dat 17 toezichthouders wereldwijd dat toelaten en dat de toestellen inmiddels alweer zonder problemen vele vlieguren hebben gemaakt.

Boeings Europese rivaal Airbus is de grootste speler op de Indiase markt. Boeing is wel in gesprek met een nieuwe luchtvaartmaatschappij in het land, die tot wel 80 toestellen wil kopen. Boeing voorspelt dat er de komende twintig jaar ruim 2200 nieuwe vliegtuigen nodig zijn in India.