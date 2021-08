Shell gaat groene energie leveren aan Nederlandse huishoudens. Die energie komt van Nederlandse windmolen- en zonneparken. Het olie- en gasbedrijf verwacht dat klanten tegen het einde van dit jaar kunnen overstappen naar Shell Energy.

Shell heeft daarvoor een vergunning gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Op dit moment levert het concern al energie aan huishoudens in Groot-Brittanniƫ en Duitsland. Nederland is nu het volgende land. Daarmee gaat Shell de concurrentie aan met de energieleveranciers Eneco, Vattenfall en Essent.

De groene stroom wordt ingekocht op de vrije energiemarkt. Ook kan de klant kiezen voor CO2-gecompenseerd aardgas, aldus Shell.

Shell is actief in Nederland met diverse wind- en zonneparken, zoals het in de Noordzee gelegen windpark Borssele III&IV en Hollandse Kust Noord, en een zonnepark in Heerenveen-Zuid. Ook startte Shell eind maart met de bouw van een nieuw zonnepark in Sas van Gent-Zuid. Deze energie verkoopt Shell op de vrije markt. In de toekomst wil het bedrijf meer groene stroom gaan leveren die rechtstreeks van eigen hernieuwbare energieparken komt.