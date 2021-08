Topman Audi verwacht fusies en overnames in auto-industrie

In de auto-industrie vinden binnenkort fusies en overnames plaats vanwege de omschakeling naar elektrisch rijden. Dat verwacht Markus Duesmann, de topman van autoconcern Audi. Dat geldt volgens hem niet alleen voor bedrijven die afhankelijk zijn van de verkoop van de verbrandingsmotor, maar ook voor autobouwers.

“Als kleine autofabrikant kun je niet alles alleen aan”, zegt Duesmann. Voor Audi, een dochtermerk van Volkswagen, voorziet hij juist nieuwe recordwinsten op de langere termijn. Een elektrische auto is volgens Duesmann minder complex dan een wagen die op diesel of benzine rijdt. De ontwikkeling van de kosten van de batterij voor de elektrische auto zal doorslaggevend zijn, denkt hij.

Vanaf 2026 krijgen nieuwe modellen van Audi enkel nog versies met elektrische aandrijving. Alleen modellen die voor dat jaar zijn ge├»ntroduceerd, blijven dan nog leverbaar met een benzine- of dieselmotor. In 2033 wil het automerk helemaal stoppen met de productie van auto’s met verbrandingsmotoren, behalve in China. Daar worden dan nog wel Audi’s met een benzine- of dieselmotor gemaakt voor de lokale markt.