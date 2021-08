China mikt op 55 miljoen banen en betere arbeidsvoorwaarden

Peking wil met een nieuw werkgelegenheidsplan zeker 55 miljoen banen scheppen in steden tegen 2025. Verder moeten ook de rechten voor werknemers en de opleiding van de beroepsbevolking worden verbeterd als onderdeel van de strategie.

De Staatsraad van China, het equivalent van een regeringskabinet, wil de werkloosheid beperken tot 5,5 procent van de beroepsbevolking. Het aandeel van de lonen als onderdeel van de economie moet omhoog om daarmee de inkomenskloof te verkleinen en de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking wordt opgetrokken, zo staat in het plan.

Peking heeft werkgelegenheid een topprioriteit gemaakt van zijn economisch beleid. De laatste tijd spant China zich meer en meer in om de ongelijkheid terug te dringen en om “gemeenschappelijke welvaart” te bereiken. Onderdeel van de plannen is de rechten van werknemers te verbeteren, vooral in de technologiesector waar de werkdruk veel te hoog zou zijn. Het hooggerechtshof in China tikte de techsector vrijdag nog op de vingers vanwege de arbeidsomstandigheden.

Peking gaat er streng op toezien dat de werktijden in overeenstemming zijn met de wet en dat werknemers genoeg vrije tijd krijgen. China beloofde ook discriminatie op het werk aan te pakken. Werkgevers worden verder aangemoedigd een flexibel beleid te voeren voor werknemers die voor kleine kinderen zorgen. Verder worden er beroepsopleidingen aangeboden aan jonge moeders die vanwege de bevalling stopten met werken.