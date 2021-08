ANVR wil versoepeling reisadviezen bij stopzetten coronasteun

Reisbranchevereniging ANVR is woedend op het kabinet over het stoppen van de coronasteun per 1 oktober. Georganiseerde reizen naar landen buiten de Europese Unie liggen door een oranje reisadvies nog grotendeels stil, maar daar staat binnenkort geen financiële compensatie meer tegenover. De vereniging pleit voor een versoepeling van het reisadvies of nieuwe steunmaatregelen. Gebeurt dat laatste niet dan dreigt de ANVR leden te gaan ondersteunen die toch naar oranje gebied willen reizen.

“Dat hebben wij tot nu toe niet gedaan, omdat we ons netjes hielden aan de reisadvisering vanuit de overheid”, zegt een woordvoerder. Als nieuwe overheidssteun uitblijft en reisorganisaties en reizigers naar oranje gebied willen reizen, zegt de ANVR hen te ondersteunen. “We kunnen nu bijna niet anders. We kunnen moeilijk de hele reissector opdoeken.”

Het kabinet maakte maandag bekend de algemene coronasteunregelingen te stoppen, omdat brede steun volgens demissionair minister Wopke Hoekstra nu niet meer “nodig of verstandig” is. De vrees is dat door het aanhouden van de steun mensen blijven werken in sectoren waar geen werk is, in plaats van over te stappen naar sectoren waar zij nodig zijn.

“Wij hopen dat het kabinet zich nog herneemt en met specifieke steun voor de reisbranche komt”, aldus de ANVR. Anders zijn reizen buiten de EU volgens de woordvoerder niet meer tegen te houden.