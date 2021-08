CBS: uitgaven toerisme met 43 procent gedaald in 2020

Binnenlandse en buitenlandse toeristen hebben vorig jaar 52 miljard euro uitgegeven in ons land. Dat is 43 procent minder dan in 2019, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De grootste krimp zit bij toeristen uit het buitenland.

Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie is gedaald naar 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl dit in 2019 nog 4,4 procent was. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is de toeristische sector in één klap de groei van meer dan tien jaar kwijt, zegt het CBS.

De bestedingen van buitenlandse toeristen daalden met 58 procent en de bestedingen van Nederlanders namen met 35 procent af. Het aantal overnachtingen van Nederlanders in Nederlandse accommodaties zakte met 11 procent, terwijl het aantal overnachtingen van buitenlanders met 59 procent kromp.

ABN AMRO merkt in een rapport over de toerisme- en vrijetijdssector op dat bedrijven die afhankelijk zijn van buitenlandse toeristen het nog steeds moeilijk hebben. De bank wijst daarbij op cijfers van het CBS waaruit blijkt dat hotels, campings en vakantieparken in de eerste jaarhelft van 2021 samen 87 procent minder overnachtingen hebben verschaft aan buitenlanders dan in 2019. De afname in het aantal overnachtingen in 2021 is zowel toe te schrijven aan het wegblijven van buitenlandse toeristen als aan een terugval in het aantal buitenlandse zakelijke reizigers.