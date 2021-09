Industriecijfers en ADP-banenrapport in focus op beurzen

Op de Europese aandelenbeurzen gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de industriecijfers uit de eurozone en de Verenigde Staten. Ook komt loonstrookverwerker ADP later op de dag met zijn Amerikaanse banenrapport. De ADP-cijfers vormen een indicator voor het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De werkgelegenheid vormt samen met de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin van de nieuwe maand. Ook elders in Europa lijken de beurzen in het groen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië wonnen woensdag overwegend terrein. De Nikkei in Tokio sloot 1,3 procent in de plus.

De beurs in Shanghai noteerde 0,5 procent hoger ondanks zwakke industriecijfers. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit is de bedrijvigheid in de Chinese industrie in augustus voor het eerst sinds april 2020 gekrompen. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dinsdag al dat de groei in de industrie afgelopen maand opnieuw is vertraagd. De tegenvallende cijfers wakkeren echter de hoop aan op steunmaatregelen van Peking om de economie aan te jagen.

Op het Damrak zal DSM mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor het speciaalchemiebedrijf terug. Ook Randstad staat in de belangstelling. Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd is de uitzender in vergevorderde gesprekken over een overname van de Belgische personeelsadviseur Hudson.

Ordina liet weten de Nederlandse IT-dienstverlener IFS Probity over te nemen. Een overnamebedrag werd niet gegeven. IFS Probity heeft een jaaromzet van meer dan 7 miljoen euro en ongeveer 40 medewerkers.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend lager. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 787,62 punten. Ook Wall Street ging licht omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 0,1 procent op 35.360,73 punten. De S&P 500 daalde 0,1 procent en techbeurs Nasdaq verloor een fractie.

Op de oliemarkt gaat de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC en bondgenoten over de productie. Volgens de olielanden zal dit jaar nog sprake zijn van een tekort aan olie, gevolgd door een overaanbod in de loop van 2022. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 69,04 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 72,15 dollar per vat. De euro was 1,1797 dollar waard, tegen 1,1796 dollar een dag eerder.