Meer luchtvaartpassagiers, maar nog ver onder niveau van 2019

De vraag naar vliegtickets is in de belangrijke zomermaand juli wat aangetrokken ten opzichte van een maand eerder, maar ligt nog altijd ver onder het niveau van voor de coronacrisis. Volgens de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA was de vraag naar vliegreizen ruim 53 procent lager dan in juni 2019. Een maand eerder lag het aantal reizigers nog 60 procent onder het niveau van voor de crisis.

IATA vergelijkt de passagiersaantallen al het hele jaar met die van 2019, omdat een vergelijking met vorig jaar een vertekend beeld zou geven. Toen waren internationale vliegreizen praktisch onmogelijk. Het herstel in juli was ook zichtbaar in alle regio’s. Noord-Amerikaanse maatschappijen lijken daarbij het snelst uit de crisis te herstellen.

Volgens IATA-baas Willie Walsh was er sprake van gretigheid bij mensen om weer te gaan reizen in de zomer op het noordelijk halfrond, zegt hij in een toelichting. Verder wijst hij erop dat het binnenlandse verkeer terug was op 85 procent van het niveau van voor de crisis. “De internationale vraag heeft slechts iets meer dan een kwart van de volumes van 2019 teruggewonnen”, zegt hij. Het probleem zit hem volgens Walsh onder andere in de grenscontroles.

Voor een herstel van het internationale reisverkeer moeten regeringen volgens de IATA-topman de vrijheid om te reizen herstellen. “Op zijn minst zouden gevaccineerde reizigers geen beperkingen mogen ondervinden. Dat zou al een heel eind helpen om de wereld weer met elkaar te verbinden en de reis- en toerismesector nieuw leven in te blazen”, aldus Walsh.